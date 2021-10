Deux noms étudiés par Newcastle pour remplacer Steve Bruce

C'est l'heure des premières grandes manoeuvres pour la nouvelle direction de Newcastle. Le club a officialisé dans la matinée le départ de Steve Bruce au poste d'entraîneur. Les Magpies sont désormais à la recherche d'un nouveau T1 pour la suite de la saison et deux pistes auraient déjà été étudiées.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Paulo Fonseca (ex-Roma, Porto) et Lucien Favre (ex-Dortmund, Nice) sont des pistes envisagées par le club anglais qui discute actuellement avec les deux hommes. Par contre, aucune discussion n'a encore été engagée avec Antonio Conte, contrairement aux dernières rumeurs.

Paulo Fonseca and Lucien Favre are still among ‘options’ on Newcastle list for manager role. No talks with Antonio Conte as things stand now. Fonseca, open to discuss. ⚪️ #NUFC



Talks opened few days ago with Fonseca, Favre is waiting too. Nothing agreed yet. Race still open.