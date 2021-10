Kevin De Bruyne : "Merci pour ce magnifique accueil"

"C'était génial d'être à nouveau en Belgique. Merci pour ce magnifique accueil", a-t-il écrit sur Twitter.

De Bruyne n'a pas marqué un triplé, comme la dernière fois qu'il est passé avec Genk, mais a distillé une passe décisive subtile à Kyle Walker. Son 16e déjà depuis la saison 2016-2017. Seuls Neymar (19) et Mbappé (18) font mieux.

Felt great to be back in Belgium. Thank you for the amazing reception. pic.twitter.com/4ULgq3vJYZ