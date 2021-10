La Lazio limoge son dresseur d'aigle au coeur de la polémique

La séquence a énormément fait parler sur les réseaux sociaux.

Juan Bernabè, le dresseur de l’aigle de la Lazio (l’emblème du club), a effectué un salut nazi devant quelques supporters du club romain dans une vidéo. De quoi créer la polémique et pousser la Lazio à prendre une décision.

"Ces dernières semaines, la Lazio Sports Society a envoyé une lettre à ses partenaires pour leur rappeler de respecter le code d'éthique en vigueur et en particulier de se comporter dans le plein respect des principes qui ont toujours inspiré les activités de l'entreprise, tant dans le domaine sportif que dans les relations ordinaires. Une attention particulière a toujours été accordée à l'interdiction absolue de procéder à des actions et comportements discriminatoires de toute nature. Par conséquent, après avoir appris l'existence de la vidéo qui dépeint Juan Bernabè (employé d'une entreprise située en dehors du Latium) dans des attitudes qui offensent le club, les fans et les valeurs auxquelles la communauté est inspirée, des mesures ont été prises envers l'entreprise visant la suspension immédiate de la personne concernée et la résiliation éventuelle des contrats existants", peut-on lire dans le communiqué publié par le club romain.