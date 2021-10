Mondial tous les 2 ans : une première proposition émise par la FIFA ?

La FIFA souhaite instaurer un Mondial tous les deux ans. Une idée qui n'est pas nouvelle, mais qui fait grincer pas mal de dents chez les supporters, les clubs ou encore les joueurs.

Pourtant, il semblerait que la Fédération Internationale soit bien déterminée à aller au bout de son idée.

En effet, El Larguero annonce que Gianni Infantino aurait envoyé une proposition de calendrier à ses confédérations qui comprendrait des Coupes du monde tous les deux ans à partir de 2026.

Le document présenterait également une réforme des campagnes de qualification, ainsi qu'un justificatif chiffré visant à démontrer qu'un tel format n'impacterait pas les joueurs en terme de fatigue. Le but étant de convaincre les différentes fédération d'adhérer au projet.

🚨🚨 BREAKING: FIFA have told all National Teams that they plan to go ahead with a World Cup every 2 years starting from 2026.



(Source: @ellarguero) pic.twitter.com/wBqXQYedTM