Tottenham surpris à Vitesse, le Betis et le Bayer se neutralisent, comme la Lazio et Marseille

Après trois journées, Tottenham figure à la troisième place de son groupe de Conference League, tout comme Marseille en Europa League.

En Europa League, les deux grosses affiches de 18h45 se sont soldées par un match nul. Malgré une ouverture du score tardive d'Iglesias, le Betis a en effet concédé le match nul face au Bayer après l'égalisation d'Andrich. Dans l'autre rencontre, le score est resté nul et vierge entre la Lazio et l'OM. Midtjylland a également partagé l'enjeu face à l'Etoile Rouge de Belgrade (1-1), et Braga, tout comme le Rapid Vienne, se sont imposés face à Ludogorets et au Dinamo Zagreb.

En Conference League, l'Union Berlin, malgré un but de Taiwo Awoniyi, a été défait 3-1 sur la pelouse de Feyenoord, et Tottenham a été surpris sur celle de Vitesse Arnhem (1-0), les tombeurs d'Anderlecht en tours préliminaires. Avec cette défaite, les Spurs figurent à la troisième de leur groupe, derrière Vitesse et Rennes, vainqueur à Mura (1-2).