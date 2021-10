🎥 Le Torino bat le Genoa avec un assist de Dennis Praet

Le Torino recevait le Genoa et si Dennis Praet a commencé sur le banc, il a été décisif en montant au jeu.

La réception du Genoa, 19e de Serie A, ce vendredi était l'occasion pour le Torino FC de se relancer après un mois sans gagner, et les Turinois en ont bel et bien profité. À la demi-heure, Sanabria (14e) et Pobega (31e) avaient fait le break pour le Torino. En seconde période, Destro recolle au score (70e), mais c'est là que Dennis Praet entre au jeu et en scène : le Diable Rouge, monté à la 59e, offre le 3-1 à Brekalo (77e). Caicedo fera 3-2 à la 81e mais le Genoa (sans Vanheusden, blessé) ne reviendra pas.