Match interrompu entre Seraing et Charleroi, jets de projectiles de la part des supporters des Métallos

La rencontre entre le RFC Seraing et le Sporting de Charleroi a été interrompue pendant dix minutes en seconde période peu après l'heure de jeu, alors que les Zèbres menaient 0-3.

L'entraîneur du Sporting de Charleroi Edward Still et son banc se sont retrouvés aspergé de bière à partir de la 51e minute de jeu lorsque Morioka a fait 0-3. Malgré l’intervention du speaker du Pairay qui a tenté de calmer les supporters locaux, une nouvelle salve de bière et d'autres projectiles ont été projetés sur le bord du terrain, touchant notamment le quatrième arbitre.

Cela a donc poussé Wesli De Cremer à interrompre la partie pendant dix minutes et à ainsi appliquer le règlement, le temps que le calme revienne.