Excellente nouvelle pour le PSG avant le Classique de dimanche !

Il y a de sacrés matchs au programme ce week-end en Europe, dont un certain OM-PSG dimanche soir.

Deux "Clasicos" au programme dimanche : l'Espagnol entre le FC Barcelone et le Real Madrid à 16h15, et le Français entre l'OM et le PSG à 20h45. Pour ce dernier, le club parisien craignait de se retrouver privé de Neymar, une fois de plus revenu blessé de la trêve internationale et déjà absent en Ligue des Champions pour la réception du RB Leipzig.

Mais L'Equipe a de bonnes nouvelles pour les supporters du PSG ce vendredi : Neymar sera bel et bien présent dans la sélection de Mauricio Pochettino. Il est fit pour jouer, mais reste à savoir s'il sera titulaire ou se contentera d'une montée au jeu.