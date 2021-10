Victor Osimhen visé par des cris racistes lors de Roma-Napoli

L'AS Rome et Naples se sont séparés dos-à-dos ce dimanche (0-0). Victor Osimhen a été pris pour cible par une partie du public romain.

La Ligue italienne a annoncé ce lundi que l'attaquant nigérian avait été victime de cris racistes provenant des travées du Stade Olympique de Rome, et prévoit des sanctions pour les coupables une fois ceux-ci identifiés. Une enquête est en cours.

Une annonce a été faite par le speaker du stade et la Ligue remarque que Victor Osimhen n'a ensuite plus été pris pour cible. La Roma collabore pleinement à l'enquête, qui doit déterminer l'identité des responsables ainsi que la durée et l'ampleur des injures proférées.