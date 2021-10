Thomas Tuchel: "On espère un retour de Romelu Lukaku après la trêve internationale"

Roberto Martinez devra probablement faire sans son meilleur buteur pour les deux prochaines rencontres des Diables Rouges.

Touché à la cheville depuis le match de Ligue des Champions contre Malmö de la semaine dernière, Romelu Lukaku va encore devoir patienter à l'infirmerie, comme l'a annoncé Thomas Tuchel, en conférence de presse, ce vendredi.

"Pour Romelu et Werner, je pense qu'il est réaliste d'espérer leur retour après la trêve internationale", a estimé le coach de Chelsea. Big Rom' manquera donc le déplacement de Chelsea à Newcastle de samedi, celui à Malmö de mardi et la réception de Burnley la semaine prochaine. Mais aussi, plus que probablement, les rencontres de la Belgique contre l'Estonie (13 novembre) et au Pays de Galles (16) qui doivent permettre aux Diables Rouges d'assurer leur qualification pour la prochaine Coupe du monde.