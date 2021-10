Peter Bossaert à propos du Footgate: "Nous savons ce qui attend le football belge"

Il y a quelques semaines, la justice belge a publié de nouvelles révélations dans l'opération "Mains Propres". Peter Bossaert, secrétaire général de l'Union Belge, sait à quoi s'attendre dans le futur.

De plus en plus de détails sur l'opération Mains Propres sont connus à travers les déclarations du repenti Dejan Velkovic. Il y a quelques semaines, l'ancien arbitre Delferière et l'ancien président d'Anderlecht Herman Van Holsbeeck ont ​​notamment été sous le feu des projecteurs à cause des déclarations de Velkovic.

Peter Bossaert, secrétaire général de l'Union Belge, a déclaré dans Het Laatste Nieuws savoir à quoi s'attendre pour les semaines à venir: "En tant que partie civile, nous avons eu accès au dossier. Et nous savons ce qui arrive pour le football belge", cela semble inquiétant. « Mains Propres va devenir une grosse tempête, car c'est un très gros dossier. Mais nous sommes préparés », affirme résolument Bossaert dans HLN.