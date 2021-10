Wouter Vrancken après Ostende - Malines: "Il n'y avait qu'une seule équipe qui voulait vraiment jouer au football"

Wouter Vrancken pensait pouvoir se reposer sur ses lauriers après 50 minutes, mais Ostende est revenu dans la rencontre. Ses changements ont su faire la différence.

Cependant, Malines n'aurait pas dû rencontrer autant de problèmes à 0-3. "Nous les avons laissés revenir dans le match nous-mêmes. Nous savions qu'ils allaient lancer des ballons dans la surface de réparation vers leurs joueurs de grande taille (Kvasina et Gueye). Ensuite, il fallait rester concentré, mais nous avons quand même fait quelques erreurs. "

Au final, le remplaçant Hairemans s'est occupé du 2-4. "C'était une grosse libération, car nous méritions vraiment cette victoire. Il n'y avait qu'une seule équipe qui voulait jouer au football. Mais je ne peux certainement pas me plaindre de l'attitude de mes joueurs. Cela se passe bien et nous continuons à prendre des points. La façon de jouer au football et la mentalité sont au rendez-vous" conclut Wouter Vrancken.