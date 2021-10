MLS : Pas de Playoffs pour l'Inter Miami, Federico Higuain raccroche les crampons

Battu à domicile par New York City samedi (1-3), l'Inter Miami ne disputera pas les Playoffs de MLS.

Un véritable échec pour l'Inter Miami de de David Beckham. Sept franchises sont à ce jour qualifiées pour les Playoffs : Nashville FC, New York City FC, Philadelphia Union, Colorado Rapids, Sporting Kansas City, Seattle Sounders et New England Revolution

Federico Higuain, coéquipier et frère de Gonzalo a annoncé sa retraite à l'issue de la saison. "J'aimerais jouer toute ma vie. Je ne pense pas qu'un joueur veuille passer par là, mais c'est le football. C'est la vie. Tout a une fin, et il est temps de clore ce chapitre et de continuer à grandir dans le monde du football", a confié l'Argentin sur le site officiel du club.

Gracias, Federico. 🙌



Federico Higuain is subbed off and leaves the field at #DRVPNKStadium for the last time. pic.twitter.com/zEJu3R7Yw2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 30, 2021

Après les résultats de samedi (Dallas-Austin, 2-1 ; DC United-Columbus, 1-3 ; Atlanta-Toronto, 1-1 ; Real Salt Lake-SJ Earthquakes, 3-4 ; New York RB-Montréal, 1-0)