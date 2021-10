Strasbourg déroule face à Lorient, Rennes tenu en échec à Troyes

Rennes a manqué une bonne occasion de monter sur le podium en Ligue 1.

Bordeaux s'est imposé dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but Jimmy Briand sur penalty. Reims menait pourtant 0-2 à l'heure de jeu après des buts d'Ekitike et de Locko. Yacine Adli avait réduit le score à vingt minutes du terme avant que Jimmy Briand ne rétablisse déjà l'égalité cinq minutes plus tard.

Montpellier s'est tranquillement imposé sur sa pelouse face à Nantes, 2-0. Florent Mollet a ouvert le score à la 64e minute pour les locaux et Elye Wahi a doublé le score cinq minutes plus tard.

Strasbourg a facilement disposé de Lorient, 4-0. Ludovic Ajorque a ouvert le score pour les locaux à la 28e minute du jeu avant que Diallo ne double et triple la mise peu avant le repos. En seconde période, Thomasson a scellé le score peu après l'heure de jeu.

Rennes, qui avait une belle occasion de monter sur le podium, a été tenu en échec à Troyes, 2-2. Aguerd avait ouvert le score pour les Rennais dès la 9e minute, mais Adil Rami et Tristan Dingome, passé par Mouscron et passeur décisif sur le premier but, ont inversé la tendance peu avant le repos. A dix minutes du terme, Martin Terrier égalisait pour Rennes, mais cela ne sera pas suffisant pour monter sur le podium.