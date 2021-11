Laurent Blanc revit au Qatar : "J'ai repris goût à entraîner"

Nommé entraîneur d'Al-Rayyan en décembre 2020, après plus de quatre ans d'inactivité, le technicien français n'est pas pressé de faire ses valises.

Laurent Blanc n’est pas pressé de faire ses valises. Le technicien français se dit totalement épanoui dans ses fonctions en tant qu'entraîneur d’Al-Rayyan en décembre 2020, après plus de quatre ans d’inactivité,

"J'ai repris goût à entraîner, à être sur un terrain de football, à gérer des joueurs de football", a confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain à Canal+. "C'est très particulier ici. Le niveau, effectivement, n'est pas... On dit : 'Oui, c'est pour l'argent...'. Effectivement, il y a de l'argent mais sincèrement, la première chose qui m'a plu et pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que j'avais envie d'entraîner, d'être au milieu d'un stade et d'être avec des joueurs. C'est fait et je suis pour l'instant très content d'être là."