Sergio Agüero sort du silence et donne de ses nouvelles

L'attaquant du Barça, qui va manquer au moins trois mois de compétition, a donné des nouvelles rassurantes, lundi soir, deux jours après avoir quitté le terrain en raison de douleurs à la poitrine.

Sergio Agüero, l'attaquant du FC Barcelone, a donné de ses nouvelles lundi soir de l'hôpital où il avait été admis samedi.

"Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d'affection qui rendent mon coeur plus fort aujourd'hui."

Samedi soir face à Alavés (1-1), l'Argentin avait quitté la pelouse du Camp Nou, peu avant la mi-temps, quelques minutes après s'être allongé sur la pelouse. Selon El Pais, les examens auraient détecté une arythmie cardiaque. Sport indique que Sergio Agüero aurait déjà été victime d'un malaise similaire lorsqu'il était âgé de 12 ans.