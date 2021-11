Jesse Marsch : "Nous avons été meilleurs que le PSG"

Dominateur en début de match et rapidement devant au score grâce à un but de Christopher Nkunku, le RB Leipzig s'est finalement retrouvé mené 1-2 à la pause face au Paris Saint-Germain avant d'arracher le partage en fin de rencontre (2-2).

L'entraîneur du RB Leipzig Jesse Marsch avait des regrets à l'issue de la rencontre, estimant que le penalty raté par André Silva quand le club allemand menait 1-0 avait relancé les Parisiens.

"Nous avons bien joué dès le début en marquant tôt. Mais, en loupant ce penalty, cela a changé la situation et le PSG est revenu", a confié le technicien américai au micro de DAZN. "Nous avons été meilleurs que le PSG mais, malheureusement, nous n'avons récolté qu'un point. Après leur but du 2-1, nous avons un peu baissé les bras, avons perdu confiance et avons eu de la chance de ne pas en prendre un troisième. Puis, nous nous sommes dit que nous pouvions faire mieux, avec de l'agressivité, de la confiance, et nous étions meilleurs sur la fin."