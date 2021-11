Une première depuis Puskas, Karim Benzema continue d'écrire sa légende avec le Real Madrid

En inscrivant un doublé ce mercredi contre le Shakhtar Donetsk (2-1), l'attaquant français n'a pas seulement permis à la Casa Blanca de franchir le cap des 1 000 buts marqués en Ligue des Champions, il a aussi réalisé une sacrée performance sur le plan individuel.

Karim Benzema (33 ans, 4 matchs et 4 buts en LdC cette saison) continue d’écrire sa légende avec le Real Madrid. A 33 ans et 319 jours, le Français est ainsi devenu le Merengue le plus âgé à inscrire 2 buts ou plus lors d'un même match de C1 depuis la légende Ferenc Puskas à 38 ans et 173 jours en 1965, indique Opta.