Le Barça fonce sur un ancien Parisien

Il joue les utilités du côté de Manchester United.

Sergio Agüero et Martin Braithwaite out plusieurs mois, Luuk de Jong au fond du trou, le FC Barcelone n'est visiblement pas verni avec ses buteurs. Pour compenser ces absences, le club catalan entend bien recruter un attaquant supplémentaire dès cet hiver.

Selon AS, les dirigeants blaugrana suivent de près Edinson Cavani (34 ans, 8 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison). Barré par une forte concurrence à Manchester United, l'avant-centre uruguayen arrive en fin de contrat en juin prochain. Le pensionnaire du Camp Nou espère convaincre le club anglais et le "Matador" de mettre fin à leur collaboration plus tôt que prévu pour éviter de payer une indemnité de transfert.

Reste à savoir si le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain est prêt à faire une croix sur six mois de salaire pour rallier le nord-est de l'Espagne en janvier.