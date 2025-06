C'est officiel : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku réunis chez les champions d'Italie !

L'information est officielle. Kevin De Bruyne est un nouveau joueur du Napoli. Le Diable Rouge a passé ses examens médicaux ce jeudi avant de s'engager dans le sud de l'Italie.

Kevin De Bruyne attendait la fin de la trêve internationale pour régler les derniers détails, mais son avenir au Napoli était tracé depuis quelques semaines.

Le Diable Rouge aurait pourtant pu opter pour une destination plus rentable financièrement : l'Arabie Saoudite, la MLS ou encore la Turquie se sont intéressés à lui.

Celui qui vient de tout remporter en une décennie sous les couleurs de Manchester City voulait toutefois continuer à jouer au plus haut niveau, du moins jusqu'à la Coupe du monde 2026. C'est alors que l'offre du Napoli est arrivée.

C'est officiel : Kevin De Bruyne rejoint Romelu Lukaku au Napoli

Buteur décisif lundi soir pour permettre à la Belgique de s'imposer contre le Pays de Galles, Kevin De Bruyne a ensuite pris la direction de Rome pour effectuer ses examens médicaux ce jeudi. Il a d'ailleurs été accueilli comme une véritable star par de nombreux Napolitains ayant fait le déplacement.

Après avoir signé les derniers documents ce jeudi après-midi, l'information est officielle : Kevin De Bruyne rejoint Cyril Ngonge et Romelu Lukaku au Napoli, où il a paraphé un contrat de deux ans assorti d'une troisième année en option. Il rejoint les champions d'Italie en titre et continuera donc à évoluer au plus haut niveau du football européen.