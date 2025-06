Officiel : voici dans quel stade se jouera Belgique - Kazakhstan au mois de septembre

Pour cette nouvelle campagne en vue de la Coupe du monde 2026, l’Union belge a décidé que les Diables Rouges ne disputeraient pas l’ensemble de leurs matchs à domicile au Stade Roi Baudouin.

Pour la réception de l’Ukraine en Ligue des Nations, c’est la Cegeka Arena de Genk qui avait été choisie. L’ambiance y était idéale pour permettre aux joueurs de Rudi Garcia de renverser leur adversaire et de rester en division A.

Après le match nul en Macédoine du Nord, les Diables ont poursuivi leurs qualifications au Stade Roi Baudouin face au Pays de Galles. Au mois de juin, les pelouses des stades de clubs sont souvent en cours de réfection, et donc impraticables.

Ce ne sera pas le cas en septembre, et l’équipe nationale poursuivra alors son tour de Belgique. La prochaine destination a été confirmée : il s’agit du Lotto Park d’Anderlecht, où le Kazakhstan se déplacera le 7 septembre.

Un stade reste encore à désigner pour la réception de la Macédoine du Nord en octobre, et du Liechtenstein en novembre. Le stade du Standard avait été évoqué pour cette dernière rencontre, mais le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, s’y est opposé.

