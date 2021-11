Un défenseur du Bayern vers Newcastle

Le contrat du défenseur allemand court jusque juin 2022.

Après avoir perdu David Alaba cet été, le Bayern Munich va perdre un autre défenseur gratuitement.

Selon Christian Falk (Bild), Niklas Süle va quitter la Bavière à la fin de son contrat, en juin 2022. Le défenseur allemand souhaiterait rejoindre Newcastle, club le plus riche du monde. Après plus de 200 rencontres en Bundesliga pour le compte d'Hoffenheim et du Bayern, Niklas Süle devrait donc découvrir la Premier League la saison prochaine.