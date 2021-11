Newcastle a un coach, c'est "Howefficiel"

Newcastle tient enfin son nouvel entraîneur, à savoir Eddie Howe. Le coach britannique, libre depuis son départ de Bournemouth, où il a officié entre 2012 et 2020, a accepté de signer un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2024.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝



We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️