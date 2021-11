Roberto Martinez rassure sur la situation d'Eden Hazard : "Il peut finir la saison en beauté"

S'il bénéficie de peu de temps de jeu depuis la début de la saison, l'ailier du Real aura probablement l'occasion de retrouver des minutes de jeu avec les Diables Rouges.

La trêve internationale va probablement faire du bien à Eden Hazard. Ces dernières semaines, l'ailier du Real a dû se contenter de quelques petites apparitions en fin de match. Pas suffisant pour celui qui semble ronger son frein chez les Merengues.

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Roberto Martinez s'est exprimé sur la situation du Belge : "Ce n'est pas une situation idéale pour lui mais je serai inquiet le jour où il n'aimera plus le football. Or, ce n'est pas le cas. Eden aime toujours autant le football et il est fit sur le plan physique. Je suis sûr que s'il bénéficie de plus de minutes de temps de jeu, il peut finir la saison en beauté."

Le sélectionneur espagnol devrait probablement accorder du temps à son capitaine contre l'Estonie et le Pays de Galles. Une occasion en or de reprendre du temps de jeu mais aussi de retrouver de la confiance avant de retrouver le Real.