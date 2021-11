Coup dur et saison peut-être terminée pour un défenseur de West Ham

Angelo Ogbonna (33 ans) s'est occasionné une rupture du ligament croisé antérieur lors de la victoire de West Ham ce week-end contre Liverpool (3-2), a officialisé le club londonien. Ogbonna, titulaire inamovible en Premier League, était sorti blessé après un choc un peu après le premier quart d'heure de la rencontre. Il avait tenté de rester sur le terrain, mais avait rapidement dû céder sa place à Dawson.

Le verdict pourrait tenir Ogbonna éloigné pour de longs mois, voire pour le reste de la saison, à l'instar de ce qui était arrivé à Virgil Van Dijk la saison passée.

We can confirm that Angelo Ogbonna sustained an anterior cruciate ligament injury during Sunday’s match against Liverpool.



We're all with you on your road to recovery, @OgbonnaOfficial ⚒