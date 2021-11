Raheem Sterling bientôt au Barça ? Pep Guardiola réagit

Mécontent de son statut de remplaçant à Manchester City, l'ailier anglais voit son nom circuler avec insistance du côté du FC Barcelone.

Toujours proche du Barça, Pep Guardiola n’a pas fermé la porte à un départ de Raheem Sterling (26 ans, 9 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) en Catalogne.

"Je n’en ai aucune idée, pas que je sache… Et même si je le savais, je ne vous dirais rien", a lâché le technicien espagnol interrogé en marge d’un tournoi de golf de Sant Cugat. "Barcelone reste un club attractif, plus qu’attractif même. La ville, le club, son histoire : tout ça séduit toujours un entraîneur ou un joueur. Et si le Barça est intéressé par l’un de nos joueurs, ils mettront toute la cavalerie en marche. Le Barça, dans les bons et les mauvais côtés, peut faire ce qu’il veut", a souligné le Catalan.

Malgré ce discours d’ouverture dans ce dossier vis-à-vis de son club de cœur, difficile toutefois d’imaginer que Guardiola laisse partir son ailier sans s’assurer d’avoir recruté au préalable son remplaçant. Et le prix de 80 millions d’euros fixé par les Citizens constitue de toute façon un réel problème pour le Barça et ses problèmes financiers.