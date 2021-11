Un ancien Diable conseille Martinez: "De Ketelaere? Meilleur derrière l'attaquant"

Roberto Martinez devra faire sans Romelu Lukaku contre l'Estonie et au Pays de Galles. Pour Luc Nilis, c'est le moment de faire un tour d'effectif.

D'après Luc Nilis, Divock Origi, Christian Benteke, Charles de Ketekaere et Dante Vanzeir doivent tous recevoir du temps de jeu: "Je trouve qu'ils méritent tous du temps de jeu, sur base de ces dernières semaines. Même Vanzeir, vu ce qu'il montre avec l'Union."

Luc Nilis voit aussi un autre rôle possible pour De Ketelaere: "Oui il peut jouer en pointe, mais aussi derrière l'attaquant, il peut donc recevoir sa chance dès le coup d'envoi. Si De Ketelaere joue plus bas, je pense que c'est le meilleur choix pour Martinez, du coup il peut l'aligner lui et Benteke. Ce dernier est en forme et a marqué quelques buts".

Quoi qu'il en soit, Roberto Martinez aura le choix des armes contre l'Estonie et le Pays de Galles.