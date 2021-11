La Premier League s'oppose unanimement au projet de la FIFA d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans

Les 20 clubs du championnat anglais se réunissaient ce jeudi afin de discuter de ce projet proposé notamment sous l'impulsion d'Arsène Wenger, qui travaille dorénavant au sein de la plus haute instance du football mondial.

A l'instar de plusieurs nations européennes, la Premier League s'est fermement opposée à cette proposition en ces termes, selon nos confrères de The Athletic :

"Les 20 clubs de Premier League ont discuté du processus de réforme du calendrier international des matches après 2024 et sont unanimement opposés à la proposition de la FIFA concernant les Coupes du monde masculines biannuelles, ainsi qu'à tout projet impliquant des périodes internationales considérablement étendues.

Les clubs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux impacts négatifs que les propositions actuelles de la FIFA auraient sur le bien-être des joueurs, l'expérience des supporters, les préparations de pré-saison et la qualité des compétitions."

