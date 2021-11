🎥 Le magnifique but du Luxembourg face à l'Azerbaïdjan

Le Luxembourg l'a emport√© en Azerba√Įdjan ce jeudi (1-3) et le joueur de Troyes Gerson Rodrigues a inscrit un sacr√© but.

Gerson Rodrigues a été le grand homme de la victoire luxembourgeoise face à l'Azerbaïdjan (1-3) ce jeudi. Le Troyen a en effet inscrit un doublé et délivré un assist sur le second but de son équipe, et son premier but valait le détour : une retournée spectaculaire en profitant d'un mauvais contrôle du défenseur adverse.

Le Luxembourg, 3e du groupe A avec 9 points, ne se qualifiera pas pour le Mondial 2022 mais effectue des progrès certains depuis plusieurs années.