Icardi se cherche un nouveau défi

Oui, au passage Icardi est toujours un joueur de football.

Ces dernières semaines, Mauro Icardi (28 ans, 14 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) a plus fait parler de lui pour ses déboires avec sa femme Wanda Nara que pour ses performances sur le terrain. Il faut dire, en plus, que l'attaquant argentin joue assez peu au Paris Saint-Germain. Remplaçant de luxe, l'ancien joueur de l'Inter Milan doit compter sur les absences de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria pour espérer débuter dans le onze de Mauricio Pochettino.

Face à ce temps de jeu en baisse et une vie personnelle mouvementée, le natif de Rosario souhaite changer d'air, affirment nos confrères de Foot Mercato. Il aspire à retrouver une place de titulaire pour chasser ses doutes et s'occuper plus sereinement de sa famille. Reste à savoir si une offre intéressante se présentera en janvier.