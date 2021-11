Le repreneur de Newcastle avait d'abord pensé à un club de Ligue 1

A la place, c'est Lopez qui a repris les Girondins de Bordeaux.

Dix-huitième de Ligue 1 après 13 journées, Bordeaux se trouve toujours dans une situation sportive compliquée. Mais c’est un moindre mal après les secousses vécues au printemps dernier, et le départ de l'actionnaire de King Street. Au bord de la faillite et racheté cet été par Gérard Lopez, le club aquitain est aujourd’hui toujours en vie. Mais selon les révélations d’Amanda Staveley, les Girondins auraient aussi pu tomber entre les mains de... l’Arabie Saoudite !

En marge de la nomination du nouvel entraîneur Eddie Howe, la co-propriétaire de Newcastle et partenaire du Fonds souverain d’Arabie saoudite a reconnu avoir songé au rachat d’autres clubs avant de racheter l’actuel 19e de Premier League, dont Bordeaux. "Nous avons discuté avec l’Inter Milan et le Milan AC. Le problème, c’est que la structure du championnat était une catastrophe. Nous avons aussi brièvement regardé Bordeaux" , a raconté la nouvelle patronne des Magpies dans des propos relayés par The Independent.

Une déclaration qui peut faire sourire, mais aussi grincer des dents en Gironde.