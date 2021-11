Diablotins: deux gardiens forfaits pour le déplacement en Ecosse

Après avoir vaincu la Turquie et assuré le 15 sur 15 en éliminatoires pour le prochain Euro, les Espoirs se déplacent en Ecosse, mardi soir. Un déplacement auquel ne participeront pas Maarten Vandevoordt et Nick Shinton, tous les deux blessés.

Le portier de Genk, titulaire lors des cinq premières journées sera vraisemblablement remplacé par Senne Lammens entre les perches, mardi soir. Jacky Mathijssen devrait rappeler un portier pour compenser les absences de Shinton et Vandevoordt.

UPDATE: @VandevoordtM (injury after Belgium-Turkey) & Nick Shinton (injury on training) won’t travel to Scotland. #U21EURO