Le Bénin porte officiellement plainte contre la RDC après la grosse bourde du match de qualification !

Alors que la victoire de la République Démocratique du Congo (2-0, avec un but de Mbokani) face au Bénin à Kinshasa aurait dû être synonyme de barrages pour le Mondial 2022, le staff congolais a commis une erreur incompréhensible : les 5 changements ont été effectués en ... quatre fois, alors qu'ils doivent l'être en trois interruptions de jeu maximum. De quoi contester la victoire sur tapis vert.

Et le Bénin, qui luttait pour la première place du groupe (les Écureuils terminent deuxièmes à un point de la RDC), ne compte pas se laisser faire : la fédération béninoise a confirmé qu'elle portait réclamation devant la FIFA pour cette erreur d'Hector Cuper et ses hommes.

La Fédération béninoise de football a officiellement déposé ce lundi une plainte auprès de la CAF et de la FIFA pour porter reserve sur le match RDC🇨🇩 vs Bénin 🇧🇯.



La partie béninoise réclame une élimination de la RDC pour cause de violation des règles de la FIFA.