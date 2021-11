18 novembre 1993, lendemain de France - Bulgarie

Les Bleus avaient échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde, à la surprise générale.

Les phases de qualifications européennes pour la Coupe du Monde se sont clôturées ce mardi, avec leur lot de décus. Globalement, même si certaines nations telles que la Norvège d'Erling Haaland, la Slovénie de Jan Oblak ou la Slovaquie de Milan Skriniar ne feront pas le déplacement dans un an au Qatar, on peut dire que la plupart des grandes nations du football européen seront ou pourront en faire partie (en décrochant leur ticket lors des barrages, comme l'Italie ou le Portugal).

L'Equipe de France, guidée par un duo Benzema-Mbappé en verve, s'est tranquillement qualifiée pour la compétition, en se qualifiant même avant la dernière journée. Ce ne fut pourtant pas le cas il y a 28 ans.

Le 18 novembre 1993 toute la France se réveille avec la gueule de bois, groggy. La veille, dans un Stade de France en stupeur, les quelques 48.000 spectateurs ont assisté à un match qui marquera au fer rouge l'histoire du foot Francais.

Il y a 28 ans, le 17 novembre 1993, la France se faisait surprendre par la Bulgarie et était éliminée de la course à la Coupe du Monde 1994...

"Le massacre des tuniques bleues"

Ce titre était celui utilisé par Ouest France le lendemain de la rencontre. Pourtant, les Bleus, emmenés par le tacticien Gérard Houiller, ont plutôt fière allure. On retrouve en effet au sein de l'effectif de nombreux joueurs faisant ou ayant fait partie de l'OM de Raymond Goethals, champion de France l'année précédente et futur gagnant de la Ligue des Champions : Dessailly, Deschamps et Papin sont titulaires. D'autres grands noms du foot tricolore sont également alignés, tels ceux d'Emmanuel Petit, Paul Le Guen, Eric Cantona, Bernard Lama... De quoi être confiant avant le match, surtout que les Bleus n'ont besoin que d'un seul point pour pouvoir s'envoler vers les Etats-Unis l'été suivant.

Un dénouement incroyable

La Bulgarie, emmenée par le joueur du Barca Hristo Stoichkov, essaye d'ouvrir le score dans ce début de match. Les hommes de Dimitar Penev peuvent en effet encore croire à une qualification en cas de victoire.

À la 32e minute, Eric Cantona libère tout un peuple. Le King de Manchester United reçoit une excellente remise de l'ancien joueur du Club de Bruges, Jean-Pierre Papin, pour fusiller le gardien adverse. Les tricolores respirent.

17 Novembre 1993:

Eliminatoire CDM 94

France 1-2 Bulgarie

avant EL FAMOSO but de Kostadinov,

Eric Cantona avait pourtant montrer la voie

Une joie qui ne sera que de courte durée puisque les Bulgares profitent d'un corner pour revenir au score (37e) via Kostadinov. Un nom qui est encore gravé dans la mémoire de ceux qui étaient devant leur télé ce soir-là...

Sur le banc au coup d'envoi, David Ginola monte à la 68e minute, mais sa montée ne permet pas aux Bleus de changer le score au marquoir...

Et cela jusqu'à la fatidique 90e minute du temps réglementaire. Ginola, la légende de Newcastle, tente un centre plutôt que d'essayer de garder le ballon et de grappiller de précieuses minutes. Le centre est récupéré par la défense bulgare, qui amorce un contre sur l'aile droite avec Kostadinov qui s'en va tromper Lama et briser les rêves Francais de Coupe du Monde. Houllier, reprochera même à Ginola d'avoir commis un "crime" contre l'Equipe de France.

Images fortes avec les larmes de Didier Deschamps.

Il y a 28 ans on pleurait !!!



France 🆚 Bulgarie ➡️ 17 Novembre 1993

Absents du mondial Américain (où nos Diables Rouges termineront leur parcours en 8e de finale après une défaite 3-2 contre l'Allemagne), les Bleus se consoleront de bien belle manière en 1998 en remportant leur première Coupe du Monde à domicile.