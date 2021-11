Jérémy Doku dans le viseur du Barça

Le club catalan n'est pas insensible aux qualités techniques du jeune Belge.

Après avoir impressionné à l'Euro et réussi sa première saison avec Rennes, Jérémy Doku ne laisse pas insensible les grandes écuries européennes. Il peut même visiblement compter sur l'intérêt de l'un des plus grands clubs du monde.

Selon les informations du Mundo Deportivo, l'une des priorités de Xavi Hernandez sera de trouver des ailiers et plusieurs noms figurent sur la liste des potentielles recrues du club catalan: les Espagnols Dani Olmo et Ferran Torres, mais aussi Karim Adeyemi, Artur Victor Guimaraes et, donc, Jérémy Doku.