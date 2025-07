"Les exigences du club sont très claires" : Nicky Hayen prévient les courtisans d'Ardon Jashari

Avant d'affronter Genk dimanche soir, le Club de Bruges doit gérer le feuilleton Jashari. L'entraîneur Nicky Hayen a annoncé qu'une solution va être trouvée.

Jashari est toujours un joueur du Club de Bruges. Vendredi, l’AC Milan aurait tenté une dernière fois sa chance avec une offre de 35 millions d’euros, bonus compris.

La balle est désormais dans le camp du Club qui devra trancher. Jashari rêve de rejoindre le club italien et aurait tenté de forcer son départ.

"Les exigences du club sont très claires. Les clubs intéressés doivent s’y conformer", a répété l’entraîneur Nicky Hayen dans Het Nieuwsblad. "En attendant, Ardon a participé à deux entraînements collectifs."

"Est-ce que c’est dérangeant ? Pas du tout. Il est agréable, impliqué, et il apporte de la qualité. Mais il n’est pas encore prêt à jouer. Je ne me prends pas la tête avec ce dossier, on a un match important dimanche", a-t-il ajouté.

"C’est bon pour lui de s’entraîner et de retrouver du rythme. On veut que les joueurs soient en forme s’ils partent, ça inspire le respect auprès des autres clubs. C’est important à mes yeux. Tout se passe dans un climat de dialogue ouvert. Une solution tombera bientôt", a-t-il conclu.