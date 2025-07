Une collaboration inattendue : Marc Coucke s'associe à... Average Rob

Average Rob a annoncé une drôle de nouvelle ce jeudi soir. Sa marque de bière, la Tout Bien, va recevoir l'investissement de plusieurs hommes d'affaires belges, dont... Marc Coucke.

Average Rob, de son vrai nom Robert Van Impe, est devenu l'un des humoristes, Youtubers et performers les plus célèbres de Belgique, ayant notamment connu la consécration avec sa chanson "On met la patate" qui avait fait office d'hymne aux Diables Rouges lors de l'Euro 2024.

Mais Average Rob est aussi un businessman qui a lancé une bière il y a 4 ans : la Tout Bien. Une pils qui est désormais trouvable dans la plupart des grandes surfaces, mais que Van Impe souhaite voir "passer un palier", d'où un appel aux investisseurs.

Marc Coucke a donc répondu à cet appel (à titre individuel et non en tant que président d'Anderlecht) mais n'est pas le seul : le CEO de Lotus, Jan Boone, Louis Jonckheere (Winter Circus), Erwin Van Hosta (Hubo) et d'autres intègrent le capital de la Tout Bien. L'objectif est de se professionnaliser et de renforcer les parts de marché de la marque de bières.

Jusqu'à présent, Tout Bien produit 7000 hectolitres de bière par an, pour environ 4 millions de canettes vendues. Mais d'ici à 2027, affirme Average Rob, l'objectif est de vendre 11 millions de canettes soit, symboliquement, une par Belge. Il va donc falloir élargir l'équipe de 10 à 15 employés.

Sur le plan marketing, en plus de la visibilité d'Average Rob (qui compte 860.000 abonnés Instagram et dont les vidéos font des millions de vue sur Youtube), Tout Bien est sponsor de nombreux événements cet été, dont notamment les célèbres Gentse Feesten à Gand. Cela n'empêche qu'en 2023, Tout Bien était en perte, une situation qui va changer suite à ces injections de capital.