Le KV Malines fait une annonce qui va plaire à ses supporters

Le KV Malines et Lion Lauberbach poursuivent l'aventure. L'attaquant allemand, sous contrat pour un an, a accepté de prolonger jusqu'en 2026.

Le KV Malines a réalisé plusieurs transferts cet été, mais il restait encore quelques dossiers internes à régler. Celui de Lion Lauberbach en faisait partie.

L’attaquant allemand n’avait plus qu’un an de contrat. Il a trouvé un accord avec le club pour prolonger son bail d’une saison supplémentaire. Il restera un peu plus longtemps chez les Malinois.

Le directeur sportif Tom Caluwé s’est réjoui de cette prolongation. "Lion est un joueur typique du KV : un travailleur acharné, prêt à se dépasser et à courir pour l’équipe", a-t-il déclaré sur le site du club.

"Grâce à sa mentalité et son engagement, c'est un élément très important pour nous. Je suis vraiment heureux qu’on ait pu prolonger son contrat d’un an."

Reconnaissant envers le club, Lauberbach a aussi réagi. "C’est bien que ma situation soit maintenant claire. Je peux me concentrer à 100 % sur le match de demain. J’ai hâte que la saison commence, on est prêts."