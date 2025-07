Les premiers mots de Nathan Ngoy en tant que nouveau joueur du LOSC

Nathan Ngoy est donc officiellement un joueur du LOSC. Le défenseur central de 22 ans a quitté le Standard de Liège et a été présenté par le club nordiste.

C'est une mauvaise nouvelle pour Mircea Rednic : Nathan Ngoy n'est plus un joueur du Standard. Celui qu'on présente comme l'un des plus grands talents de l'académie liégeoise a quitté Sclessin pour le Domaine de Luchin et le LOSC.

Sur le site officiel des Dogues, Ngoy a fait ses premières déclarations en tant que joueur lillois, se réjouissant notamment de retrouver Arnaud Bodart et Ngalayel Mukau, les autres belges du club nordiste.

"Je suis très heureux et fier de rejoindre le LOSC, c’est un grand club ambitieux. Tout est réuni ici pour progresser, et dès le départ, j’ai su que c’était là que je voulais être. J’ai eu de très bons échanges avec le Président, son discours était clair avec moi", entame Nathan Ngoy.

"J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de découvrir le groupe, dont on m’a dit le plus grand bien. Je suis aussi ravi de retrouver Arnaud Bodart, avec qui j’ai déjà joué, ainsi que “Ngala” Mukau. Je suis impatient de jouer au stade devant les supporters. Allez le LOSC !".

Du côté de la direction, on est tout aussi ravi, comme le déclare Olivier Létang : "Nous sommes très heureux de l’arrivée de Nathan Ngoy au sein de notre club. International belge dans toutes les catégories de jeunes, Nathan a toutes les qualités du défenseur moderne et rejoint notre effectif pour apporter plus de solutions et de concurrence. Après avoir connu une période difficile avec plusieurs blessures, dont certaines importantes, Nathan a pu enchaîner les matches avec son club. Nous souhaitons l’intégrer à notre effectif afin qu’il puisse participer à la deuxième partie de préparation et être disponible pour le début du championnat".