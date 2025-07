Un titulaire du Standard a reçu une offre pour partir : "Je l'ai convaincu de rester, il est positif"

En conférence de presse ce vendredi, Mircea Rednic a déclaré que Dennis Ayensa avait reçu une offre, à laquelle il n'a pour le moment pas donné suite. Le T1 roumain essaie de convaincre son attaquant de marquer plus de buts que la saison dernière pour les Rouches.

Le Standard est à un peu plus de 24 heures de son premier match officiel de la saison, à la RAAL. Mircea Rednic s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'entraîneur roumain a premièrement confirmé l'une ou l'autre absence.

"Ibe Hautekiet s'entraîne avec le groupe, il est presque prêt. On verra si on prend des risques avec lui. Boli Bolingoli ne s'est pas entraîné avec le groupe, il a une douleur aux adducteurs. David Bates a aussi senti quelque chose avant le match contre le SL16, on ne veut pas prendre trop de risques. Enfin, vous connaissez la situation de Casper Nielsen. Il devrait reprendre avec le groupe la semaine prochaine, mais je ne pense pas qu'il sera à 100 % pour le deuxième match."

Dennis Ayensa est aussi courtisé

Le T1 des Rouches a aussi évoqué le départ de Nathan Ngoy, auquel il s'attendait. "Je savais que trois joueurs pouvaient partir, dont Camara et Ngoy. En préparation, j'ai déjà essayé d'anticiper et de trouver des solutions avec les joueurs que j'avais. Ibe et David n'étaient pas là, Boli non plus, et Karamoko nous a aidés à cette position. Il peut être une solution à ce poste."

J'ai convaincu Ayensa de rester et marquer plus de buts"

Mircea Rednic avait donc "oublié" de communiquer le nom du troisième joueur susceptible de partir, avant d'être rattrapé par nos questions. "Dennis Ayensa a reçu une offre, je ne sais pas si elle est toujours sur la table. Je l'ai convaincu pour l'instant de rester et de marquer plus de buts que la saison dernière. Je pense qu'il a compris et qu'il est positif, mais tant que la période des transferts est ouverte, tout peut se passer."

"Il est cependant toujours bien présent et très appliqué. Ce n'est pas facile de faire un onze de base, car tout le monde a bien travaillé. J'espère que ce sera toujours comme ça, car un groupe n'est pas composé de onze, douze ou treize joueurs. Je n'ai pas vraiment de titulaire ou de remplaçant, tout le monde doit être prêt à participer."

Et un joueur, annoncé sur le départ, qui pourrait encore participer si l'occasion se présente, c'est Bosko Sutalo. "Il s'entraîne encore, il n'a peut-être pas reçu d'offre, mais on connaît la situation. Je lui ai expliqué la situation, il a accepté et est positif. Il pourrait être dans le noyau si j'ai besoin de lui et, s'il monte sur le terrain, il donnera son maximum", a conclu Mircea Rednic.