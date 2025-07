Steven Defour est clair sur son favori pour le titre : "C'est tout simplement la meilleure équipe de la Pro League"

La nouvelle saison de Jupiler Pro League débute vendredi avec un alléchant Union-Antwerp. Des consultants comme Chatelle, Defour et Mathijssen désignent le Club de Bruges comme favori pour le titre, malgré quelques points d'interrogation.

La saison de Jupiler Pro League est désormais sur le point de commencer. Championne en titre, l’Union Saint-Gilloise ouvrira le championnat vendredi soir face à l’Antwerp. Il est bien sûr encore tôt, mais certains consultants se sont déjà prêtés au jeu des pronostics.

Thomas Chatelle pense que le Club de Bruges est favori : "Si je ne devais citer qu’un nom, je dirais le Club", confie-t-il dans le Belang van Limburg.

"Ils ont une énorme avance sur tous les autres clubs belges, tant sur le plan sportif que financier. Reste à voir quels joueurs ils vont encore vendre, et dans quelle mesure leurs nouveaux transferts seront une réussite."

Steven Defour, ancien coach du KV Malines et ex-joueur notamment d’Anderlecht, du Standard et du KRC Genk, pense lui aussi aux Blauw en Zwart : "Je me range du côté du Club de Bruges."

"Ils vont certes perdre quelques joueurs, mais grâce à leur excellente cellule de scouting, ils disposeront toujours d’une bonne équipe. Et cette équipe est tout simplement la meilleure de la Jupiler Pro League", ajoute encore Defour. Jacky Mathijssen, de son côté, cite trois clubs.

"Le Club de Bruges, l’Union et Genk. Dans les trois cas, certains changements ont eu lieu, mais la base et la manière de travailler restent identiques, ce qui leur donne une longueur d’avance sur pas mal d’autres clubs", estime-t-il.