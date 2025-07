À peine arrivé à l'Union, Adem Zorgane évoque déjà... son départ

Adem Zorgane est devenu le nouveau métronome de l'entrejeu unioniste cet été. Il aurait cependant pu signer en faveur de l'Antwerp, mais a privilégié le projet du champion de Belgique.

Décidément, après le barrage européen perdu contre le Sporting Charleroi, il semblerait que l'Antwerp ait souhaité piller les Zèbres. En plus de tenter de débaucher Rik De Mil (qui n'a pas ouvert les négociations), le Great Old s'était également intéressé à Adem Zorgane (25 ans), qu'on savait sur le départ.

Sans grande surprise, Zorgane a privilégié l'offre de l'Union Saint-Gilloise, fraîchement couronnée championne de Belgique et qui disputera la Ligue des Champions. "J'ai négocié avec les deux clubs, et l'Antwerp était là en premier", confesse l'Algérien dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Zorgane déjà parti d'ici un ou deux ans ?

L'Antwerp offrait même un meilleur salaire à Zorgane - on sait que malgré ses succès récents, l'Union n'a pas un budget extensible sur ce point. "Mais j'ai senti que l'Union me voulait plus. Ils ont saisi l'opportunité et les choses ont évolué vite. Le projet sportif me plaisait également davantage", confirme le joueur.

Zorgane, cependant, va surprendre durant ce premier point presse en ne cachant pas son envie... d'aller plus haut. "Je ne viens pas ici avec dans l'idée de rester 3-4 ans", concède-t-il. "Je veux gagner ma place et, d'ici un ou deux ans, aller plus haut".

L'Algérien avait déjà répété à plusieurs reprises, à Charleroi, ses envies d'ailleurs, au point d'agacer son public. Il n'a pas l'air décidé à changer son fusil d'épaule : "Je rêve d'un bon club en Bundesliga, en France, en Premier League. Mais une étape intermédiaire était nécessaire". Pas la meilleure des façons de se mettre son public en poche...