"Anderlecht ? Mes agents le savent" : un transfert de Vincent Janssen chez les Mauves ? Le joueur est clair

Vincent Janssen va débuter la saison comme attaquant et capitaine du Royal Antwerp FC. Dans HLN, il reconnaît que le club a beaucoup changé en trois ans, mais il compte pleinement assumer ses responsabilités. Le joueur répond également à la rumeur d'un transfert à Anderlecht.

Le Néerlandais constate clairement que l'Antwerp évolue vers un club modèle misant sur les jeunes talents et la revente. "Vermeeren fait du bon travail à Leipzig, Keita a connu une belle période à Parme, et Pacho a même remporté la Ligue des Champions. L'Antwerp veut être un tremplin, et aujourd’hui, c’est exactement ce que le club représente. C’est beau à voir."

Fait marquant : il y a à peine deux mois, Janssen semblait encore sur le départ en raison de son salaire élevé. "C’est vrai que le club a indiqué que mon salaire posait problème et qu’il fallait trouver une solution. Mais entre-temps, des joueurs expérimentés sont partis. Peut-être que cela ouvre une possibilité pour me garder", explique-t-il. "Une chose est sûre : je veux encore me battre et tout donner pendant un an pour l'Antwerp."

Janssen réagit aussi à une rumeur selon laquelle il aurait été proposé à Anderlecht. "Non, voyons. C’est totalement faux. Mes agents savent que je ne jouerai jamais pour un autre club belge. Je ne pense absolument pas à un transfert."

Et l'Antwerp, dans tout ça ? Le club ne cherche plus à le pousser vers la sortie. Bien au contraire. "Ils m’ont même nommé capitaine. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait avec quelqu’un dont on veut se débarrasser. Donc non, je ne ressens aucune pression pour partir."

Le brassard de capitaine, il l’a reçu dès le début de la préparation : "Le coach me l’a demandé dès la première semaine. C’est logique : je suis ici depuis un moment et j’ai de l’expérience. Mais je ne suis pas le seul leader du groupe. On avance ensemble."