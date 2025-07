Senne Lammens envoie un message clair à Manchester United

Quel club pour Senne Lammens ? Manchester United suit le jeune gardien de près. Il n'est pas fermé à l'idée de rejoindre la Premier League.

Manchester United, Leeds et Burnley seraient sur le coup. "Bien sûr, je lis tout. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Je veux être prêt pour ce qui pourrait arriver. Si rien ne vient, je continuerai à tout donner pour l’Antwerp." a déclaré Senne Lammens.

Lammens ne se laisse pas perturber. "J’ai des gens autour de moi qui m’aident et qui me permettent de rester concentré sur ce que j’ai à faire. Le reste viendra. C’est un peu comme ça que je le vois."

L’Antwerp avait anticipé en recrutant un autre gardien, mais Lammens reste pour l’instant titulaire. "C’est logique : c’était pareil pour Jean Butez."

L’intérêt de Manchester United ne le laisse pas indifférent. "C’est l’un des plus grands clubs. On ne sait jamais. Ce qui compte, c’est le projet à long terme du club. Je vais me donner à fond, que je sois prêt pour ce pas ou non. Et si je suis prêt, tant mieux."

L’ancien gardien du Club de Bruges n’exclut pas que son futur club le prête. "Si je sens qu’ils ont confiance en moi et qu’ils croient en moi, je suis ouvert à un prêt. Évidemment, tu veux jouer dans le club où tu signes. Mais si ça passe par une étape intermédiaire, ça peut être une bonne décision aussi."

"En sélection nationale, il y a des joueurs avec beaucoup d’expérience. Mais chacun suit son propre parcours. Peu importe la décision que je prends, j’en tirerai beaucoup d’enseignements. Est-ce que j’aime le soleil ? Oui, mais bon… il ne peut pas faire pire qu’en Belgique", rigole Lammens.