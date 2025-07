C'est définitivement terminé : un transfert d'Anderlecht annulé au dernier moment !

Anderlecht est toujours à la recherche d'un nouveau défenseur central, de préférence gaucher. Le club bruxellois semblait pourtant bien parti pour recruter Hrvoje Smolčić en provenance de l'Eintracht Francfort, mais ce transfert a capoté à la toute dernière minute.

Le Croate avait même laissé de côté le stage de préparation de Francfort aux États-Unis pour finaliser son transfert au Lotto Park. Mais des doutes sont apparus après les tests médicaux concernant l’état du genou de Smolčić.

Le club a brièvement envisagé de transformer le dossier en prêt avec option d’achat, mais aucun accord n’a finalement été trouvé. Les négociations ont donc complètement échoué.

C’est une mauvaise nouvelle pour Anderlecht, qui reste sans renfort défensif après la retraite de Jan Vertonghen et l’échec du dossier Smolčić. L’entraîneur Besnik Hasi et le directeur sportif Olivier Renard sont activement à la recherche d’un défenseur central capable de relancer proprement et, de préférence, gaucher.

Comme on a pu le constater hier, un peu de vitesse ne ferait pas de mal non plus. Smolčić (24 ans) représentait pourtant une piste intéressante. Le Croate compte 30 matchs de Bundesliga avec Francfort et possède une bonne qualité de passe ainsi qu’un solide physique. Il souhaitait rejoindre Anderlecht, mais les inquiétudes médicales ont semé le doute au sein de la direction.

Le club bruxellois ne veut prendre aucun risque avec des joueurs qui ne sont pas totalement aptes physiquement. Le dossier Smolčić montre qu’Anderlecht veut construire son effectif avec rigueur. La recherche d’un défenseur central gaucher est donc relancée. Le temps presse, car Hasi ne dispose pas de beaucoup d’options en défense.