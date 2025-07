OFFICIEL : Bruges réalise le troisième transfert le plus cher de son histoire et recrute le fils d'une légende

C'est fait, Aleksandar Stankovic est un joueur du Club de Bruges. Le fils de la légende serbe Dejan Stankovic devient la troisième recrue la plus chère de l'histoire des Blauw & Zwart.

Après avoir vendu pour 45 millions d'euros en ce début de mercato – en attendant Ardon Jashari et les autres – et avec des finances largement dans le vert, le Club de Bruges va pouvoir se montrer ambitieux durant la deuxième partie du mercato estival.

Avec le départ possible de Raphael Onyedika, qui arrivera tôt ou tard, les Blauw & Zwart ont rapidement voulu sécuriser son remplaçant en misant sur un joueur prometteur, mais déjà capable d’intégrer une équipe jouant le titre en Belgique ainsi que la Ligue des champions.

Bruges s'est donc tourné vers Aleksandar Stankovic, un médian défensif de 19 ans évoluant à l'Inter Milan mais qui n’allait pas vraiment recevoir sa chance en équipe première cette saison. Son prix était toutefois élevé, et l’Inter envisageait plutôt un prêt qu’une vente. Pour l'anecdote, il est le fils de Dejan Stankovic, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football serbe et actuel manager du Spartak Moscou, et le frère de Filip Stankovic, qui évolue comme gardien à Venezia.

Aleksandar Stankovic signe pour quatre ans au Club de Bruges

Une solution a été trouvée : le Club et l’Inter Milan ont trouvé un accord autour d’une indemnité avoisinant les dix millions d’euros, ce qui fait de Stankovic la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, après Roman Yaremchuk (16 M€) et Igor Thiago (11 M€). Il se placera juste devant Raphael Onyedika (9,5 M€) et... Kamal Sowah (9 M€), qui complètent le top 5.

Après avoir passé sa visite médicale en milieu de semaine, Aleksandar Stankovic a signé son contrat de quatre ans en Venise du Nord. L'information a été confirmée par les Brugeois, ce jeudi soir. Une indemnité de 10 millions d'euros donc, et les Intéristes ont intégré une clause de rachat comprise entre 25 et 28 millions d’euros, ainsi que 10 % sur une future revente en faveur du Club de Bruges. Un joli coup.