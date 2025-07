La surprise de la soirée : contre-performance terrible pour un coach belge en Coupe d'Europe

Engagé au deuxième tour préliminaire de la Conference League, l'AZ Alkmaar de Maarten Martens a été battu à Ilves, club leader du championnat finlandais, qui a perdu 6-0 contre le Shaktar Donetsk il y a deux semaines.

Le Sporting d'Anderlecht, vainqueur, et le Sporting Charleroi, auteur d'un partage encourageant, n'étaient pas les deux seuls représentants belges actifs en Coupe d'Europe cette semaine.

Maarten Martens, entraîneur de l'AZ Alkmaar, faisait également son entrée en lice au deuxième tour préliminaire de la Conference League sur la pelouse d’Ilves, actuel leader du championnat finlandais.

Ilves avait commencé son aventure européenne en Europa League, mais s'était incliné au match aller sur le score de 6-0 contre le Shakhtar Donetsk, avant de partager au retour. Un adversaire qui était donc largement à la portée de l'AZ, cinquième d’Eredivisie la saison dernière.

Grosse désillusion pour Maarten Martens et l'AZ en Conference League

Pourtant, les Néerlandais ont été battus en Finlande au terme d'une rencontre spectaculaire : 4-3. L’attaquant Roope Riski a inscrit un doublé pour Ilves en première période, et Troy Parrott a réduit le score pour l’AZ. Sven Mijnans a égalisé en début de seconde période, mais l’AZ a concédé deux buts en trois minutes, venus d’Adeleke Akinyemi et Marius Söderbäck (68e et 71e). Mexx Meerdink a réduit l’écart dans les derniers instants.

Une contre-performance de taille pour l’AZ Alkmaar, qui aura toutefois la possibilité de se qualifier au match retour, à domicile. Une élimination à ce stade de la compétition serait très malvenue pour Martens et ses joueurs.