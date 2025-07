Surprenant : Xavi a postulé pour entraîner... la 133e nation mondiale, qui n'en a pas cru ses yeux

0

Xavi Hernandez est sans poste depuis plus d'un an maintenant, et l'ancien du FC Barcelone se verrait bien relever un nouveau défi. Il a donc postulé auprès d'une surprenante fédération.

Et dire qu'à l'époque, quand les Diables Rouges se cherchaient un nouveau sélectionneur, personne n'osait vraiment citer parmi les candidats potentiels le nom de Xavi Hernandez (45 ans), ancien entraîneur du FC Barcelone libre depuis 2024. C'est pourtant désormais auprès d'une fédération bien plus modeste que Xavi a postulé, rapporte le Times Of India. Le Catalan a en effet déposé son CV sur le bureau de la fédération indienne, qui cherche un successeur à Manolo Marquez, le sélectionneur sortant. Une candidature qui a laissé l'AIFF incrédule. "Ils n'en croyaient pas leurs yeux", précise le Times Of India. Plus de 150 candidats ont postulé mais Xavi était naturellement le nom le plus célèbre parmi ceux-ci. Et la fédération... ne l'a même pas recontacté. En effet, l'Inde serait partie du principe que Xavi Hernandez serait de toute façon beaucoup trop cher pour elle, et n'a donc pas convié l'ancienne légende du Barça, champion en 2023 avec les Blaugrana en tant qu'entraîneur - et 8 fois en tant que joueur. Xavi avait en réalité déjà fait savoir son intérêt pour le football indien par le passé, assurant qu'il en regardait régulièrement des matchs de championnat, notamment parce que de nombreux coachs espagnols y travaillent - le précédent sélectionneur, Manolo Marquez, était d'ailleurs espagnol.