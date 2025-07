Flop la saison passée, Dennis Praet est lucide : "Je voulais devenir un patron dans ce championnat..."

Dennis Praet entame sa deuxième saison au Bosuil avec un objectif clair : faire mieux que l'année dernière. Sa première saison à l'Antwerp a en effet été difficile.

Dennis Praet a été très critiqué la saison passée, mais il le comprend. "C'était insuffisant", admet-il honnêtement dans la Gazet van Antwerpen. "J'ai joué trente matchs, mais combien étaient vraiment de haut niveau? Une dizaine, peut-être."

Les attentes étaient il est vrai très élevées. Praet est arrivé à Anvers en tant qu'ancien Soulier d'Or et ancien Diable Rouge, avec un palmarès impressionnant en Belgique et à l'étranger. "Au départ, je me disais que je devais devenir un patron en Pro League. Et j'ai déçu".

Le manque de préparation après son départ de Leicester et quelques blessures ont compliqué les choses. "Ces petites blessures, encore et encore, ont totalement brisé mon rythme", reconnaît Dennis Praet à ce sujet, sans chercher à se cacher.

"Je suis assez auto-critique pour réaliser que ce n'était pas assez bon. Je comprends les critiques. Mais j'étais aussi mentalement frustré, je me suis retrouvé dans un combat contre moi-même. J'étais trop nerveux sur le terrain, je prenais de mauvaises décisions", explique-t-il.

Praet veut désormais prouver qu'il n'est pas "fini". "J'ai peu joué ces dernières années et j'ai eu quelques blessures, mais je ne suis pas usé. Je joue depuis mes 17 ans, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu de blessure grave", pointe l'ex-Diable Rouge. "Je me sens en forme et si je peux enchaîner semaine après semaine, j'aurai un impact, j'en suis sûr".