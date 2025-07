"Je n'avais aucune attente en signant ici" : Marlon Fossey, capitaine ambitieux à l'aube d'une quatrième saison au Standard

Après avoir tout juste passé la barre des 100 matchs pour le Standard en fin de saison dernière, Marlon Fossey entame une quatrième saison chez les Rouches, et espère enfin disputer les Champions Play-offs. Il pourrait passer la barre des... 80 coéquipiers différents depuis son arrivée à Sclessin.

Arrivé au Standard le 6 septembre 2022 en provenance de Fulham, Marlon Fossey est l’un des rares rescapés d’une période particulièrement difficile pour les Rouches et leurs supporters, marquée par la gestion des anciens propriétaires américains. Le club est désormais entre les mains de dirigeants liégeois, porteurs d’un ADN local.

Marlon Fossey a connu... 69 coéquipiers différents en match officiel

Près de trois ans plus tard, le latéral droit entame déjà sa quatrième saison à Sclessin — la première en tant que capitaine dès la première journée de championnat. Dans le vestiaire, seuls Léandre Kuavita, Alexandro Calut et Ibe Hautekiet étaient déjà présents à son arrivée, même s’ils n’avaient pas encore à l’époque le rôle et le temps de jeu qu’ils occupent aujourd’hui. Jean-François Gillet était alors l’entraîneur des gardiens. Tout a changé depuis… sauf Marlon, toujours fidèle au poste.

"Je n'avais aucune attente quand je suis venu. Je suis assis devant vous maintenant, je joue pour ce club, et je suis très fier, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup d'énergie en moi, je veux pousser plus haut", a-t-il affirmé en conférence de presse, ce vendredi.

Je suis très fier d'être là et de jouer pour ce club"

Depuis son arrivée à Liège, Marlon Fossey a partagé le terrain, en match officiel, avec pas moins de 69 coéquipiers différents, selon les données de Transfermarkt. Un chiffre impressionnant, qui pourrait monter jusqu'à 78 avec les neuf recrues liégeoises, voire au-delà des 80 si quelques jeunes viennent à faire leur première apparition.

"Il y a des bonnes et mauvaises choses à ça. Il y a toujours des gens nouveaux, qui sont parfois plus instinctifs, car ils veulent avoir un impact. C'est une bonne chose, mais quand tu joues avec des nouveaux, il faut plus de temps pour se trouver sur le terrain. C'est le football, même les toutes meilleures équipes un, deux, trois remplaçants pour chaque position. Ça ne m'a pas trop impacté, et j'espère qu'on pourra accomplir de grandes choses avec cette équipe."

Gagner des matchs... en produisant du beau jeu à Sclessin

Parmi ces "grandes choses", le Standard vise en priorité un retour dans les Champions Play-Offs, une première depuis 2019. Marlon Fossey, bien entendu, partage cet objectif, mais préfère évoquer une ambition plus large : viser le plus haut possible, tout en offrant du spectacle.

"Le coach a été clair. On veut ramener un jeu plus excitant à Sclessin et ramener l'atmosphère de cet endroit. Ce sera notre objectif. Le principal est évidemment de gagner des matchs, et il y aura des matchs qui ne seront pas beaux. Mais c'est notre travail de faire, au moins autant que ce qu'on peut pour rendre le football attractif pour les supporters."